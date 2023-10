Ciné-tapis lecture « La Colline aux Cailloux » 4 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair, 28 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Après la projection du programme de courts-métrages La Colline aux cailloux, venez écouter les histoires de Véronique Hiboux, sur son tapis lecture tout doux !

Trois courts métrages au programme.

A partir de 4 ans..

2023-10-28 15:30:00 fin : 2023-10-28 17:30:00. .

4 Square du Théâtre Café des Images

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



After the screening of the short film program La Colline aux cailloux, come and listen to Véronique Hiboux’s stories on her soft reading mat!

Three short films on the program.

Ages 4 and up.

Tras la proyección del programa de cortometrajes La Colline aux cailloux, venga a escuchar los cuentos de Véronique Hiboux en su mullida alfombra de lectura

El programa incluye tres cortometrajes.

A partir de 4 años.

Nach der Vorführung des Kurzfilmprogramms La Colline aux cailloux (Der Steinhügel) können Sie den Geschichten von Véronique Hiboux auf ihrem weichen Leseteppich lauschen!

Drei Kurzfilme stehen auf dem Programm.

Ab 4 Jahren.

