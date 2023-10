CRAC : Après-midi jeux de stratégie et de société 4 Seauve Arfeuille-Châtain, 16 novembre 2023, Arfeuille-Châtain.

Arfeuille-Châtain,Creuse

Des rencontres mensuelles et ludiques pour stimuler notre esprit et passer un moment convivial .

L’association dispose d’un fonds de jeux important mais chacun peut apporter ses propres jeux pour les faire découvrir aux autres.

Entrée libre mais prévenez de votre venue pour une bonne organisation

CRAC 05 55 83 11 34

crac1@orange.fr.

2023-11-16

4 Seauve

Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Monthly meetings to stimulate our minds and spend a convivial moment.

The association has a large collection of games, but everyone is welcome to bring their own games for others to discover.

Admission is free, but please let us know when you’re coming, to ensure proper organization

CRAC 05 55 83 11 34

crac1@orange.fr

Reuniones mensuales para estimular la mente y pasar un buen rato juntos.

La asociación dispone de una amplia colección de juegos, pero todo el mundo es bienvenido a traer sus propios juegos para que otros los descubran.

La entrada es gratuita, pero se ruega avisar con antelación para organizar la reunión

CRAC 05 55 83 11 34

crac1@orange.fr

Monatliche spielerische Treffen, um unseren Geist zu stimulieren und eine gesellige Zeit zu verbringen.

Der Verein verfügt über einen großen Fundus an Spielen, aber jeder kann seine eigenen Spiele mitbringen, um sie anderen zu zeigen.

Der Eintritt ist frei, aber Sie sollten Ihr Kommen ankündigen, um eine gute Organisation zu gewährleisten

CRAC 05 55 83 11 34

crac1@orange.fr

Mise à jour le 2023-10-27 par Marche et Combraille en Aquitaine