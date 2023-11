CRAC : Dis-moi dix mots ….. »sur le podium » 4 Seauve Arfeuille-Châtain, 1 novembre 2023, Arfeuille-Châtain.

Arfeuille-Châtain,Creuse

Le CRAC participera à l’opération dis-moi dix mots!

Cette édition 2024 est consacrée à la thématique du sport et voici les dix mots proposés :

Adrénaline

Aller aux oranges (atteindre la mi-temps d’un match)

Champion

Collectif

Échappée

Faux départ

Hors-jeu

Mental

Prouesse

S’encorder

Mais si vous ne voulez pas parler sport, vous pouvez utiliser ces mots dans un autre contexte Laissez-vous emporter par le souffle de votre créativité !

Ecrire une histoire, un poème, un reportage, partager un moment d’humeur…en incorporant dans votre œuvre (pas plus de trois pages), les dix mots proposés ci-dessus.

Vous devrez faire parvenir votre texte au crac par internet(ou pas courrier postal, mais le texte devra être tapuscrit) au plus tard le 15 février2024.

Les résultats seront proclamés pendant la semaine de la langue française et de la francophonie

C.R.A.C : crac1@orange.fr

05 55 83 11 34.

2023-11-01 fin : 2024-02-15 . .

4 Seauve

Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



CRAC will be taking part in the dis-moi dix mots! operation

This 2024 edition is devoted to the theme of sport, and here are the ten words proposed:

Adrenaline

Aller aux oranges (to reach half-time of a match)

Champion

Collective

Escape

False start

Offside

Mental

Prowess

Roping

But if you don’t want to talk sports, you can use these words in a different context. Let your creativity flow!

Write a story, a poem, a report, share a moment of humor… incorporating the ten words suggested above into your work (no more than three pages long).

You must send your text to crac by internet (or by post, but the text must be typed) no later than February 15, 2024.

Results will be announced during French Language and Francophonie Week

C.R.A.C : crac1@orange.fr

05 55 83 11 34

¡El CRAC participará en dis-moi dix mots!

Esta edición 2024 está dedicada al tema del deporte y he aquí las diez palabras propuestas:

Adrenalina

Ir a las naranjas (llegar al descanso de un partido)

Campeón

Colectivo

Escapar

Salida en falso

Fuera de juego

Mental

Proeza

Cuerda

Pero si no quieres hablar de deporte, puedes utilizar estas palabras en otro contexto ¡Deja fluir tu creatividad!

Escribe una historia, un poema, un reportaje, comparte un momento de humor… incorporando a tu trabajo las diez palabras sugeridas más arriba (no más de tres páginas).

Debes enviar tu texto al crac por internet (o por correo, pero el texto debe estar mecanografiado) a más tardar el 15 de febrero de 2024.

Los resultados se darán a conocer durante la Semana de la Lengua Francesa y de la Francofonía

C.R.A.C : crac1@orange.fr

05 55 83 11 34

CRAC nimmt an der Aktion « Sag mir zehn Wörter » teil

Die Ausgabe 2024 ist dem Thema Sport gewidmet und hier sind die zehn vorgeschlagenen Wörter:

Adrenalin

Orangen gehen (die Halbzeitpause eines Spiels erreichen)

Champion

Kollektiv

Ausbruch

Fehlstart

Abseits

Mental

Leistung

Anseilen

Aber wenn du nicht über Sport reden willst, kannst du diese Wörter auch in einem anderen Zusammenhang verwenden. Lass dich vom Atem deiner Kreativität mitreißen!

Schreiben Sie eine Geschichte, ein Gedicht, eine Reportage, teilen Sie einen Moment der Stimmung… indem Sie die zehn oben vorgeschlagenen Wörter in Ihr Werk (nicht mehr als drei Seiten) einfließen lassen.

Sie müssen Ihren Text bis spätestens 15. Februar 2024 per Internet (oder per Post, aber der Text muss getippt sein) an Crac schicken.

Die Ergebnisse werden während der Woche der französischen Sprache und der Frankophonie bekannt gegeben

C.R.A.C.: crac1@orange.fr

05 55 83 11 34

