CRAC Récup : Concours de recettes culinaires 4 Seauve Arfeuille-Châtain, 15 août 2023, Arfeuille-Châtain.

Arfeuille-Châtain,Creuse

CUISINEZ VOS RESTES!

Concours de recettes culinaires

Envoyer vos recettes alléchantes, gouteuses, économiques et pas trop difficiles à préparer en utilisant des restes, avant le 15 septembre au crac, soit par courriel (crac1@orange.fr) soit par courrier postal (crac 4 Seauve 23700 Arfeuille-Châtain).

Ce concours est ouvert dans le cadre du musée vivant récup’ organisé par le crac à Reterre les 28 et 29 octobre.

En effet, que de gaspillage alimentaire même dans les foyers ! Nous attendons donc vos idées. La proclamation des résultats aura lieu dans l’exposition le dimanche 29 octobre à 11 h

L’exposition présentera, des panneaux explicatifs racontant l’histoire et le devenir de la récup’, des livres, des photos, des affiches , des objets et outils recyclés …. Et des œuvres d’art.

N’hésitez pas à contacter le CRAC 05 55 83 11 34.

2023-08-15 fin : 2023-09-15 . .

4 Seauve

Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



COOK YOUR LEFTOVERS!

Recipe contest

Send your recipes that are tempting, tasty, economical and not too difficult to prepare using leftovers, before September 15 to crac, either by e-mail (crac1@orange.fr) or by post (crac 4 Seauve 23700 Arfeuille-Châtain).

The competition is part of the musée vivant récup’ organized by crac in Reterre on October 28 and 29.

After all, so much food is wasted, even in the home! We look forward to hearing your ideas. The results will be announced in the exhibition on Sunday, October 29 at 11 a.m

The exhibition will feature explanatory panels on the history and future of recycling, books, photos, posters, recycled objects and tools, and works of art. And works of art.

Don’t hesitate to contact CRAC 05 55 83 11 34

¡COCINA TUS SOBRAS!

Concurso de recetas culinarias

Envíe sus recetas tentadoras, sabrosas, económicas y no demasiado difíciles de preparar utilizando sobras al crac antes del 15 de septiembre, por correo electrónico (crac1@orange.fr) o por correo postal (crac 4 Seauve 23700 Arfeuille-Châtain).

Este concurso se celebra en el marco del « musée vivant récup' » organizado por el crac en Reterre los días 28 y 29 de octubre.

Se desperdicia tanta comida, ¡incluso en casa! Esperamos sus ideas. Los resultados se darán a conocer en la exposición el domingo 29 de octubre a las 11h

La exposición contará con paneles explicativos sobre la historia y el futuro del reciclaje, libros, fotos, carteles, objetos y herramientas reciclados, y obras de arte. Y obras de arte.

No dude en ponerse en contacto con el CRAC 05 55 83 11 34

KOCHEN SIE IHRE RESTE!

Wettbewerb für kulinarische Rezepte

Schicken Sie Ihre verlockenden, schmackhaften, preiswerten und nicht zu schwierigen Rezepte aus Resten bis zum 15. September an crac, entweder per E-Mail (crac1@orange.fr) oder per Post (crac 4 Seauve 23700 Arfeuille-Châtain).

Dieser Wettbewerb findet im Rahmen des Musée vivant récup’ statt, das von crac am 28. und 29. Oktober in Reterre organisiert wird.

Denn wie viel Lebensmittelverschwendung gibt es selbst in den Haushalten! Wir freuen uns daher auf Ihre Ideen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse findet in der Ausstellung am Sonntag, den 29. Oktober um 11 Uhr statt

Die Ausstellung wird erklärende Tafeln über die Geschichte und den Verbleib von Altmaterial, Bücher, Fotos, Poster, recycelte Gegenstände und Werkzeuge usw. zeigen. Und Kunstwerke.

Zögern Sie nicht, das CRAC 05 55 83 11 34 zu kontaktieren

Mise à jour le 2023-08-25 par Marche et Combraille en Aquitaine