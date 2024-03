4 saisons Médiathèque des Minimes Toulouse, mercredi 5 juin 2024.

4 saisons avec Flavia Pérez Mercredi 5 juin, 10h30 Médiathèque des Minimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T10:30:00+02:00 – 2024-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T10:30:00+02:00 – 2024-06-05T12:30:00+02:00

Seule en scène avec sa guitare, sa voix et son corps, Flavia Perez propose dans cette nouvelle création de traverser les 4 saisons sous le prisme de la poésie de Jo Witek.

Elle s’appuie sur des extraits de textes de l’autrice tirés des 4 opus : L’air du printemps, Chapeau d’été, Parapluie d’automne et Souffle d’hiver. Dans une version acoustique épurée, elle revisite ses propres compositions musicales présentes sur ces livres audios et s’appuie sur une mise en scène riche en images de Kirsten Debrock, pour arpenter les différentes saisons.

à partir de 9 mois – Durée : 30 min

Mercredi 5 juin à 10h30

Médiathèque des Minimes

Inscription au 05 81 91 78 42

Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux

Spectacle Tout public