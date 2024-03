4 Saisons – Antonio Vivaldi / The Four Seasons Recomposed – Max Richter ThéâtredelaCité Toulouse, vendredi 12 juillet 2024.

4 Saisons – Antonio Vivaldi / The Four Seasons Recomposed – Max Richter Avec Manon Galy (violon et direction) et l’Orchestre de Chambre de Toulouse Vendredi 12 juillet, 21h00 ThéâtredelaCité Tarif E : de 6€ à 39€ | Gratuit pour les – de 13 ans | Concert éligible à l’offre « 3 concerts à -15% »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-12T21:00:00+02:00 – 2024-07-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-07-12T21:00:00+02:00 – 2024-07-12T22:30:00+02:00

Concert dans le cadre du Festival de Toulouse 2024

La recomposition hypnotique des 4 Saisons de Vivaldi par le musicien compositeur Max Richter est aujourd’hui l’un des enregistrements les plus écoutés dans le monde.

Manon Galy, victoire de la musique classique en 2022 et l’Orchestre de Chambre de Toulouse s’associent pour une rare occasion d’entendre en miroir les deux œuvres, l’originale et sa recomposition au cours de la même soirée.

ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France

