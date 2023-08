JEP – HÔTEL DES TROIS ROIS 4 Ruelle du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La maison sise dans la rue du Puits-La-Vau fut, tour à tour, l’Hôtel des Trois Rois au 18e siècle, la 1ère Maison du Département de la Vendée en 1792, le foyer des Soeurs du Bon Secours au 19e siècle, puis la résidence de l’artiste Paul Jourdain, sculpteur sur bois….

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

4 Ruelle du Puits de la Vau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The house on rue du Puits-La-Vau was, in turn, the Hôtel des Trois Rois in the 18th century, the 1st Maison du Département de la Vendée in 1792, the home of the Soeurs du Bon Secours in the 19th century, then the residence of woodcarver Paul Jourdain…

La casa de la rue du Puits-La-Vau fue, a su vez, el Hôtel des Trois Rois en el siglo XVIII, la 1ª Maison du Département de la Vendée en 1792, el hogar de las Soeurs du Bon Secours en el siglo XIX, luego la residencia del artista Paul Jourdain, escultor en madera…

Das Haus in der Rue du Puits-La-Vau war im 18. Jahrhundert das Hôtel des Trois Rois, 1792 das erste Haus des Departements der Vendée, im 19. Jahrhundert das Heim der Schwestern von Bon Secours und dann die Residenz des Künstlers und Holzschnitzers Paul Jourdain…

