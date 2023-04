Rendez-vous au Jardin de Canopée 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg

Rendez-vous au Jardin de Canopée 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg, 3 juin 2023, . Rendez-vous au Jardin de Canopée Samedi 3 juin, 10h00 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg Entrée gratuite, participation libre Le 3 juin 2023, dès 10h, aura lieu un nouveau Rendez-vous au jardin de Canopée avec pour thème « Musiques au jardin ». Un programme riche en pépites artistiques et culinaires pour un public de tous les âges sera à découvrir : Atelier potager, visite du jardin commentée, concert participatif, bourses aux plantes, fresque collective … mettront à l’honneur la nature, en musique bien sûr ! Au programme : 10h-14h : Visite libre et commentée du jardin & Bourse aux plantes

14h : Concert participative, Jam session ouverte « Flower power », en partenariat avec Kinima Asbl.

Un atelier pratique ‘Pfaffenthal Pollinisators on stage’ avec une promenade découverte de la flore mellifère et de la faune pollinisatrice du quartier, en collaboration avec le Musée national d’histoire naturelle sera proposé.

Enfin, nous découvrirons la fresque fantastique CANOPÉE, peinture collective guidée par Victor Tricar, avec les enfants de la Maison Relais Atelier Zeralda. –> Plus de précisions dévoilées sur le site internet de Canopée bientôt ! 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg Luxembourg 352 691 860 185 http://wwwjardinsluxembourg.lu [{« link »: « https://canopee-asbl.com/2023/04/03/rendez-vous-au-jardin-03-06-2023/ »}] tram, bus, voiture, pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

