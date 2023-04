Canopée Produktion 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg

Canopée Produktion 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg, 3 juin 2023, . Canopée Produktion Samedi 3 juin, 08h00 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg Visite du jardin de Canopée, atelier pédagogique autour deu jardin potager, bourse aux plantes, atelier pour enfants avec l’association Zeralda. Restauration sur place. 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg Luxembourg 352 691 860 185 http://wwwjardinsluxembourg.lu tram, bus, voiture, pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-03T08:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00 ©Tessy Fritz

Détails Autres Lieu 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg Adresse Luxembourg Age max 99 Lieu Ville 4 rue Vauban L-2663 Luxembourg

4 rue Vauban L-2663 Luxembourg https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//