Visite du mois : les artistes femmes du musée Thomas Henry 4 Rue Vastel, 4 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Peintures, sculptures…oui des œuvres créées par des femmes sont bien présentes dans la collection permanente du musée.

Vous observerez les œuvres de ces artistes du 16e au 20e siècle en abordant leur place dans l’art et leurs parcours singuliers.

Venez nombreux au musée Thomas Henry le 04/06/2023 à partir de 15h..

2023-06-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 16:00:00. .

4 Rue Vastel Le Quasar – Esplanade de la Laïcité

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Paintings, sculptures…yes, works created by women are present in the museum’s permanent collection.

Take a look at the works of these artists, from the 16th to the 20th century, and learn about their place in art and their singular careers.

Come along to the Thomas Henry Museum on 04/06/2023 from 3pm.

Pinturas, esculturas… sí, hay obras creadas por mujeres en la colección permanente del museo.

Eche un vistazo a las obras de estas artistas de los siglos XVI al XX, analizando su lugar en el arte y sus singulares trayectorias.

Acérquese al Museo Thomas Henry el 04/06/2023 a partir de las 15:00 horas.

Gemälde, Skulpturen … ja, von Frauen geschaffene Werke sind in der ständigen Sammlung des Museums gut vertreten.

Sie werden die Werke dieser Künstlerinnen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert betrachten und dabei auf ihren Platz in der Kunst und ihre einzigartigen Lebenswege eingehen.

Besuchen Sie das Thomas-Henry-Museum am 04.06.2023 ab 15 Uhr.

