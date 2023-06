Le 13e arrondissement écolo 4 Rue Trolley de Prévaux, 75013 Paris, France Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le 13e arrondissement écolo 4 Rue Trolley de Prévaux, 75013 Paris, France Paris, 30 septembre 2022, Paris. Le 13e arrondissement écolo 30 septembre 2022 – 25 février 2023 4 Rue Trolley de Prévaux, 75013 Paris, France 10 Cette éco-balade de 2 heures à travers le 13e débute dans de charmantes rues piétonnes de l’arrondissement. Après un passage sur l’espace piétonnier des Olympiades, nous découvrirons un arbre remarquable, une station de mesure de la pollution atmosphérique dotée de nombreux capteurs, et le plus grand compost collectif de quartier de Paris. Nous aborderons bien sûr l’histoire du quartier, mais aussi les liens entre l’écologie et l’histoire des lieux, entre l’écologie et l’urbanisme…A travers de ce que nous verrons « physiquement », nous évoquerons des thèmes aussi divers que l’économie circulaire, les transports, les déchets, le bio, la pollution atmosphérique, l’eau, les espaces verts, la démographie…etc. Parmi la quinzaine d’arrêts prévus, vous découvrirez quelques adresses et quelques sites écolos très inspirants. Nous terminerons cette visite à la Bibliothèque Nationale, qui abrite en son cœur un espace vert rarement accessible, où la biodiversité peut s’épanouir. Le rendez-vous exact est à 14h25, samedi 29 octobre, devant le n° 4, rue Trolley de Prévaux. A l’angle avec la rue de Patay. Métro Olympiades ou Bibliothèque François Mitterrand. Attention : les métros sont éloignés du point de rendez-vous. Départ à 14h30. Tarifs : 10€ pour les adultes / Gratuit pour les enfants accompagné-e-s / Gratuit pour les personnes accompagnées de 3 personnes payantes au moins, ou -25% pour les groupes constitués à partir de 4 personnes. A partir de 6 personnes payantes dans un même groupe, c’est la gratuité pour la personne qui a constitué le groupe PLUS 25% de réduction pour les autres membres du groupe. Gratuit si vous obtenez 15 abonné-e-s pour la page facebook en une semaine (signaler votre action à l’avance) :

https://www.facebook.com/EcoloTourParis Réservation : E-mail : lo.guignon@free.fr Téléphone : 06 82 60 28 77. Site internet : http://www.ecolotour.paris Page facebook : https://www.facebook.com/EcoloTourParis

Durée : 2h

Activité organisée par Laurent – Fondateur

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/le-13e-arrondissement-ecolo

