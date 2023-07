Soirée-concert 4 rue Traversière Port-en-Bessin-Huppain, 13 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Soirées-Concerts tous les jeudis soirs en été à la brasserie La Côte de Port

Accès libre.

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 22:30:00. .

4 rue Traversière Brasserie la Côte de Port

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



Evening concerts every Thursday evening in summer at the La Côte de Port brasserie

Free access

Conciertos nocturnos todos los jueves de verano en la brasserie La Côte de Port

Acceso gratuito

Konzertabende jeden Donnerstagabend im Sommer in der Brasserie La Côte de Port

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité