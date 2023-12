Atelier codes secrets : initiation à la cryptologie 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault, 27 mars 2024 11:00, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

Découvrez les mystères de la cryptologie : après une explication sur les différentes techniques de cryptages, vous recevrez une enveloppe contenant des messages codés, puis entamerez un jeu de piste dans la médiathèque.

2 sessions : 11h et 14h.

Cet atelier sera animé par l’Espace Mendes France..

2024-03-27 fin : 2024-03-27 12:00:00. .

4 rue Tiers Colas Médiathèque Paul-Émile Victor

Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the mysteries of cryptology: after an explanation of the different encryption techniques, you’ll receive an envelope containing coded messages, then embark on a treasure hunt in the media library.

2 sessions: 11am and 2pm.

This workshop will be led by Espace Mendes France.

Descubra los misterios de la criptología: tras una explicación de las diferentes técnicas de cifrado, recibirá un sobre con mensajes codificados y, a continuación, emprenderá una búsqueda del tesoro en la mediateca.

2 sesiones: 11 h y 14 h.

Este taller será impartido por el Espace Mendes France.

Entdecken Sie die Geheimnisse der Kryptologie: Nach einer Erklärung der verschiedenen Verschlüsselungstechniken erhalten Sie einen Umschlag mit verschlüsselten Nachrichten und beginnen dann eine Schnitzeljagd durch die Mediathek.

2 Sitzungen: 11 Uhr und 14 Uhr.

Dieser Workshop wird vom Espace Mendes France geleitet.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP