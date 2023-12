Initiation à la calligraphie 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault, 23 mars 2024 10:00, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

Sylvie Edeline est artiste et professeure de calligraphie à l’ARTelier de la Gartempe de Montmorillon. Elle vous fera découvrir l’art de la belle écriture, à travers une démonstration suivie d’un atelier de mise en pratique..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 12:00:00. .

4 rue Tiers Colas Médiathèque Paul-Émile Victor

Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sylvie Edeline is an artist and calligraphy teacher at ARTelier de la Gartempe in Montmorillon. She will introduce you to the art of beautiful writing, with a demonstration followed by a hands-on workshop.

Sylvie Edeline es artista y profesora de caligrafía en el ARTelier de la Gartempe de Montmorillon. Le introducirá en el arte de la escritura bella, con una demostración seguida de un taller práctico.

Sylvie Edeline ist Künstlerin und Kalligraphielehrerin im ARTelier de la Gartempe in Montmorillon. Sie wird Ihnen die Kunst des Schönschreibens anhand einer Vorführung und eines anschließenden Workshops näher bringen.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP