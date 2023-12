Atelier enluminure pour les enfants 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault, 20 mars 2024 16:00, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

Cette animation jeunesse sera menée par l’atelier de calligraphie de la MJC d’Availles-en-Châtelerault..

2024-03-20 fin : 2024-03-20 18:00:00. .

4 rue Tiers Colas Médiathèque Paul-Émile Victor

Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This youth activity will be led by the calligraphy workshop of the MJC d?Availles-en-Châtelerault.

Esta manifestación juvenil correrá a cargo del taller de caligrafía del MJC de Availles-en-Châtelerault.

Diese Jugendveranstaltung wird von der Kalligraphiewerkstatt des MJC Availles-en-Châtelerault geleitet.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP