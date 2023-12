Les Alphabets de Jacques Villeglé 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault, 5 mars 2024 09:30, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

Au dessus du bureau d’accueil de la médiathèque d’Availles-en-Châtellerault se trouve une œuvre intrigante : un grand carré de mots colorés, à la fois mystérieux et plein de sens. C’est le « Carré de la bibliothèque » créé par Jacques Villeglé en 2006. Artiste plasticien renommé, Jacques Villeglé pratiquait un art populaire inspiré par les affiches, les symboles et les mots, sur les murs des villes. Venez découvrir son travail à travers une sélection d’oeuvres choisie par l’artothèque de Grand Châtellerault.

Une présentation en sera faite lors d’un « apéro expo », le

vendredi 22 mars à 19h30 à la médiathèque..

2024-03-05 fin : 2024-03-05 12:30:00. .

4 rue Tiers Colas Médiathèque Paul-Émile Victor

Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Above the reception desk at the Availles-en-Châtellerault media library is an intriguing work of art: a large square of colorful words, both mysterious and full of meaning. This is the « Carré de la bibliothèque » created by Jacques Villeglé in 2006. A renowned visual artist, Jacques Villeglé practiced a popular art inspired by posters, symbols and words on city walls. Come and discover his work through a selection of works chosen by the artothèque de Grand Châtellerault.

A presentation will be given at an « apéro expo » on

friday March 22 at 7:30 pm at the media library.

Encima del mostrador de recepción de la mediateca de Availles-en-Châtellerault hay una intrigante obra de arte: un gran cuadrado de palabras de colores, misterioso y lleno de significado. Es el « cuadrado de la biblioteca », creado por Jacques Villeglé en 2006. Artista plástico de renombre, Jacques Villeglé practicó un arte popular inspirado en los carteles, símbolos y palabras de los muros de las ciudades. Venga a descubrir su obra a través de una selección de obras elegidas por la biblioteca de arte Grand Châtellerault.

La presentación tendrá lugar en un « apéro expo » el

viernes 22 de marzo a las 19.30 h en la mediateca.

Über dem Empfangsbüro der Mediathek von Availles-en-Châtellerault befindet sich ein faszinierendes Kunstwerk: ein großes Quadrat aus bunten Wörtern, das gleichzeitig geheimnisvoll und bedeutungsvoll ist. Es handelt sich um das « Carré de la bibliothèque », das Jacques Villeglé 2006 geschaffen hat. Jacques Villeglé war ein bekannter bildender Künstler, der eine von Plakaten, Symbolen und Wörtern inspirierte Volkskunst an den Mauern der Städte praktizierte. Entdecken Sie seine Arbeit anhand einer Auswahl von Werken, die von der Artothek von Grand Châtellerault ausgewählt wurden.

Die Präsentation findet im Rahmen eines « Apéro expo » statt am

freitag, den 22. März um 19:30 Uhr in der Mediathek.

