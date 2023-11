Déco de Noël 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault, 6 décembre 2023, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

Viens créer des décorations de Noël et décorer la médiathèque ! Pochoirs et dessins sur les vitres , boules et guirlandes de Noël : à toi de jouer !

Tout public à partir de 5 ans. Sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

4 rue Tiers Colas Médiathèque Paul-Émile Victor

Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and create Christmas decorations and decorate the multimedia library! Stencils and drawings on the windows, Christmas ornaments and garlands: it’s up to you!

For all ages 5 and up. Registration required.

¡Ven a crear adornos navideños y a decorar la biblioteca multimedia! Plantillas y dibujos en las ventanas, adornos y espumillón: ¡tú decides!

A partir de 5 años. Inscripción obligatoria.

Komm und kreiere Weihnachtsdekorationen und schmücke die Mediathek! Schablonen und Zeichnungen auf den Fenstern , Weihnachtskugeln und Girlanden: Du bist dran!

Für alle ab 5 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP