SPECTACLE – J’AI DÉCOUVERT LA HAINE LE JOUR DE MES 10 ANS » 4 rue Théodore de Gargan Metz, 27 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Spectacle théâtral d’après « Ô vous, frères humains » d’Albert Cohen, Compagnie Personae. Le spectacle sera présenté dans les 3 salles des BMM : Agora – Borny – Pontiffroy et dans différents établissements scolaires messins, du mercredi au dimanche. (env. 3000€ + frais sur place)

Mercredi 2023-09-27 15:00:00 fin : 2023-09-27 16:00:00. 0 EUR.

4 rue Théodore de Gargan Médiathèque l’Agora

Metz 57050 Moselle Grand Est



Theatrical show based on Albert Cohen?s « O You, Human Brothers », Compagnie Personae. The show will be presented in the 3 BMM halls: Agora ? Borny ? Pontiffroy and in various local schools, from Wednesday to Sunday (approx. ?3,000 + onsite costs)

Espectáculo teatral basado en la obra de Albert Cohen « O vosotros, hermanos humanos », Compagnie Personae. El espectáculo se representará en las 3 salas de BMM: Agora ? Borny ? Pontiffroy y en varios colegios de Metz, de miércoles a domingo (aprox. 3.000 euros + gastos in situ)

Theaterspektakel nach « O ihr Menschenbrüder » von Albert Cohen, Compagnie Personae. Das Stück wird in den 3 Sälen der BMM aufgeführt: Agora ? Borny ? Pontiffroy und in verschiedenen Schulen in Metz, von Mittwoch bis Sonntag (ca. 3000? + Kosten vor Ort)

