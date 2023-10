Ludothèque pour un jour avec Oika Oika, à BD et Compagnie 4, rue Taupineau Saint-Maixent-l’École, 2 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Ludothèque pour un jour à BD et Compagnie, avec Oika Oika

Jeudi 2 novembre 2023, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Ouvert à tous, enfants et adultes, jeunes et séniors, en solo ou en famille

Entrée libre et gratuite.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 19:00:00. EUR.

4, rue Taupineau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Toy library for a day at BD et Compagnie, with Oika Oika

Thursday, November 2, 2023, 9:30am to 12:30pm and 3pm to 7pm

Open to all, children and adults, young and old, solo or with family

Free admission

Ludoteca por un día en BD et Compagnie, con Oika Oika

Jueves 2 de noviembre de 2023, de 9.30 a 12.30 h y de 15.00 a 19.00 h

Abierto a todos, niños y adultos, jóvenes y mayores, solos o en familia

Entrada gratuita

Ludothek für einen Tag bei BD et Compagnie, mit Oika Oika

Donnerstag, 2. November 2023, von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr

Offen für alle, Kinder und Erwachsene, Jugendliche und Senioren, allein oder mit der Familie

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Haut Val De Sèvre