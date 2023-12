Père Noël vert du Secours Populaire 4 rue St Roch Montpon-Ménestérol, 16 décembre 2023 10:00, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Père Noël Vert au Secours Populaire de Montpon : de 10h à 17h : cadeau offert à chaque enfant, chocolat chaud, friandises…07 76 69 79 52.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

4 rue St Roch Secours Populaire

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Green Santa Claus at Secours Populaire in Montpon: from 10am to 5pm: gifts for every child, hot chocolate, sweets…07 76 69 79 52

Papá Noel verde en el Secours Populaire de Montpon: de 10.00 a 17.00 horas: regalos para todos los niños, chocolate caliente, dulces…07 76 69 52

Grüner Weihnachtsmann im Secours Populaire in Montpon: von 10 bis 17 Uhr: Geschenk für jedes Kind, heiße Schokolade, Süßigkeiten…07 76 69 79 52

Mise à jour le 2023-12-04 par Vallée de l’Isle