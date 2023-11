Ateliers numériques 4, rue St-Esprit La Chaise-Dieu, 11 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Atelier gratuit lundi 11 décembre ”utilisation du site le Bon Coin “ niveau 1 de 10h à 12h00. et niveau 2 de13h30 à 15h30, uniquement sur inscription au 06 75 16 52 48 ..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

4, rue St-Esprit Mairie

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Free workshop on Monday December 11th ?use of the website le Bon Coin? level 1 from 10am to 12pm. and level 2 from 1.30pm to 3.30pm, on registration only on 06 75 16 52 48 .

Taller gratuito el lunes 11 de diciembre ?utilizando la página web de Bon Coin? nivel 1 de 10.00 a 12.00 h. y nivel 2 de 13.30 a 15.30 h., previa inscripción en el 06 75 16 52 48 .

Kostenloser Workshop am Montag, den 11. Dezember ?Nutzung der Website Le Bon Coin? Niveau 1 von 10.00 bis 12.00 Uhr. und Niveau 2 von 13.30 bis 15.30 Uhr, nur nach Anmeldung unter 06 75 16 52 48 .

