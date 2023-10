Les Conférences des Amis du Musée de Cassis 4 rue Séverin ICARD Cassis, 18 novembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Régulièrement l’association « Les Amis du Musée de Cassis » propose une conférence à la Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) à 16h00..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 . .

4 rue Séverin ICARD Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA)

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « Les Amis du Musée de Cassis » regularly holds a lecture at the Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) at 4pm.

La asociación « Les Amis du Musée de Cassis » organiza regularmente una conferencia en la Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) a las 16:00 horas.

Regelmäßig bietet der Verein « Les Amis du Musée de Cassis » um 16.00 Uhr einen Vortrag im Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) an.

