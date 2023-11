Diffusion d’un ballet de l’Opéra National de Bordeaux 4 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 19 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

La médiathèque, en partenariat avec Musiques en bastide, diffusera en direct le ballet romantique Giselle, performée à l’Opéra National de Bordeaux. Un moment de féérique, à quelques jours de Noël..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 22:30:00. EUR.

4 Rue Saint-Romain Médiathèque La Graineterie

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The media library, in partnership with Musiques en bastide, will be broadcasting live the romantic ballet Giselle, performed at the Opéra National de Bordeaux. A magical moment, just a few days before Christmas.

La mediateca, en colaboración con Musiques en bastide, retransmitirá en directo el ballet romántico Giselle, representado en la Ópera Nacional de Burdeos. Un momento mágico, a pocos días de Navidad.

Die Mediathek wird in Zusammenarbeit mit Musiques en bastide das romantische Ballett Giselle, das an der Opéra National de Bordeaux aufgeführt wird, live übertragen. Ein märchenhafter Moment, nur wenige Tage vor Weihnachten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers