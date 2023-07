Atelier pop-up : pliage et animation du papier 4 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 8 juillet 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

L’association de loisirs créatifs les Ateliages vous propose un atelier d’initiation au pop : vous apprendrez à découper et plier le papier pour animer les images. Par la suite, vous pourrez réutiliser ces compétences pour vos cartes d’anniversaire, cartes de vœux etc. L’atelier est ouvert à tous et se déroulera à la Médiathèque La Graineterie. Réservations fortement conseillées..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 16:00:00. EUR.

4 Rue Saint-Romain Médiathèque La Graineterie

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Ateliages, a creative leisure association, offers an introductory pop workshop: you’ll learn how to cut and fold paper to bring images to life. You’ll then be able to reuse these skills for birthday cards, greeting cards and more. The workshop is open to all, and will take place at the Médiathèque La Graineterie. Reservations strongly advised.

Les Ateliages, asociación de ocio creativo, propone un taller de iniciación al arte pop: aprenderás a cortar y plegar papel para dar vida a imágenes. Aprenderás a cortar y doblar papel para animar imágenes, y luego utilizarás estas habilidades para hacer tarjetas de cumpleaños, tarjetas de felicitación y mucho más. El taller está abierto a todos y tendrá lugar en la Médiathèque La Graineterie. Se recomienda encarecidamente reservar.

Die Hobbykünstlervereinigung Les Ateliages bietet Ihnen einen Workshop zur Einführung in die Popkultur an: Sie lernen, wie man Papier ausschneidet und faltet, um Bilder zu animieren. Anschließend können Sie diese Fähigkeiten für Ihre Geburtstagskarten, Grußkarten usw. wiederverwenden. Der Workshop ist für alle offen und findet in der Mediathek La Graineterie statt. Reservierungen werden dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de l’Entre-deux-Mers