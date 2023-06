Gala de danse de l’école Propulse&danse 4 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 24 juin 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Assistez au premier gala de danse de l’association « Propulse et Danse ». Amateurs et professionnels sauront vous faire voyager à travers les différentes chorégraphies.

Ouverture des portes à 18h30..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

4 Rue Saint-Romain Salle Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Attend the first dance gala of the « Propulse et Danse » association. Amateurs and professionals alike will take you on a journey through the various choreographies.

Doors open at 6.30pm.

Asista a la primera gala de danza organizada por la asociación « Propulse et Danse ». Aficionados y profesionales le harán viajar a través de las diferentes coreografías.

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Besuchen Sie die erste Tanzgala des Vereins « Propulse et Danse ». Amateure und Profis werden Sie durch die verschiedenen Choreographien auf eine Reise mitnehmen.

Türöffnung um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers