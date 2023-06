Vente de livres à la Graineterie 4 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 17 juin 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

La Graineterie Médiathèque vous donne rendez-vous pour sa vente de livres !

Sera proposée à la vente une sélection de livres pour adultes et pour enfants de différents genres, ainsi que des revues et des CD.

Le tarif est de 50 centimes par document.

La même opération est réalisée à la bibliothèque de Gornac du 12 au 16 juin de 14h à 18h (sauf jeudi 15 de 9h à 13h et de 13h30 à 15h30)..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 17:00:00. EUR.

4 Rue Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Graineterie Médiathèque invites you to its book sale!

On sale will be a selection of books for adults and children in various genres, as well as magazines and CDs.

The price is 50 centimes per document.

The same operation will take place at the Gornac library from June 12 to 16, from 2pm to 6pm (except Thursday 15, from 9am to 1pm and from 1:30pm to 3:30pm).

La Graineterie Médiathèque tiene el placer de invitarle a su venta de libros

Estará a la venta una selección de libros para adultos y niños de diferentes géneros, así como revistas y CD.

El precio es de 50 céntimos por documento.

La misma operación tendrá lugar en la biblioteca de Gornac del 12 al 16 de junio de 14.00 a 18.00 horas (excepto el jueves 15 de 9.00 a 13.00 horas y de 13.30 a 15.30 horas).

Die Graineterie Médiathèque lädt Sie zu ihrem Bücherverkauf ein!

Zum Verkauf angeboten wird eine Auswahl an Büchern für Erwachsene und Kinder aus verschiedenen Genres, sowie Zeitschriften und CDs.

Der Preis beträgt 50 Cent pro Dokument.

Die gleiche Aktion wird in der Bibliothek von Gornac vom 12. bis 16. Juni von 14 bis 18 Uhr durchgeführt (außer am Donnerstag, den 15. Juni von 9 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr).

