Bal du club de football d’Avanton 4 Rue Saint-Mandé Avanton, 7 octobre 2023, Avanton.

Avanton,Vienne

Le club de football US Avanton organise son bal annuel avec repas (sur réservation) et animation musicale..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

4 Rue Saint-Mandé Salle des fêtes

Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The US Avanton soccer club organizes its annual ball with a meal (reservation required) and musical entertainment.

El club de fútbol US Avanton organiza su baile anual, con comida (previa reserva) y espectáculo musical.

Der Fußballverein US Avanton organisiert seinen jährlichen Ball mit Essen (Reservierung erforderlich) und musikalischer Unterhaltung.

