Les Musicales de Vaussais vendredi 21 juillet à 20h30 à l’église de Vaussais, Patti Barnes et Harven : Pop Rock, Folk Anglais. Ouverture des portes : 20h

Début des concerts : 20h30

Tarif : 2€

Renseignement : Mairie de Sauzé-Vaussais tel : 05 49 07 60 53.

4 Rue Saint-Junien Vaussais Eglise

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Musicales de Vaussais Friday, July 21 at 8:30pm in the church of Vaussais, Patti Barnes and Harven: Pop Rock, English Folk. Doors open: 8pm

Concerts start: 8:30pm

Price: 2?

Information: Mairie de Sauzé-Vaussais tel: 05 49 07 60 53

Les Musicales de Vaussais Viernes 21 de julio a las 20.30 h en la iglesia de Vaussais, Patti Barnes y Harven: Pop Rock, Folk inglés. Apertura de puertas: 20.00 h

Inicio de los conciertos: 20.30 h

Precio: 2?

Información: Ayuntamiento de Sauzé-Vaussais tel: 05 49 07 60 53

Les Musicales de Vaussais Freitag, den 21. Juli um 20:30 Uhr in der Kirche von Vaussais, Patti Barnes und Harven: Pop Rock, englischer Folk. Öffnung der Türen: 20 Uhr

Beginn der Konzerte: 20.30 Uhr

Eintrittspreis: 2?

Auskunft: Mairie de Sauzé-Vaussais tel: 05 49 07 60 53

