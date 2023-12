Apéritif Lecture Apéritif Lecture Apéritif Lecture « Le sport en littérature » à l’Atelier à T 4 rue Saint-François Mont-de-Marsan, 1 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Pour les adultes, les Apéritif lectures proposent de découvrir, par la lecture théâtralisée, la plume

d’auteurs au travers de nouvelles, extraits de pièce de théâtre ou roman.

Les acteurs sont accompagnés d’un musicien qui permet de découvrir la culture musicale en lien avec le

thème de la soirée

Mise en voix : Aurélia Bartolomé, Laurence Niedzwiecki et Yannick Fichant

Places limitées | réservation conseillée au 06 52 02 23 40.

2024-05-17 fin : 2024-05-17 . .

4 rue Saint-François

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



For adults, the Apéritif lectures offer the chance to discover, through staged readings, the work of authors

through short stories, extracts from plays or novels.

The actors are accompanied by a musician who introduces the audience to musical culture related to the evening?s theme

theme of the evening

Directed by Aurélia Bartolomé, Laurence Niedzwiecki and Yannick Fichant

Places are limited. Reservations recommended: 06 52 02 23 40

Para los adultos, las conferencias Apéritif son una oportunidad para descubrir la obra de autores a través de lecturas teatrales

a través de cuentos, extractos de obras de teatro o novelas.

Los actores están acompañados por un músico que les ayuda a descubrir la cultura musical relacionada con el tema de la velada

tema de la velada

Dirigida por Aurélia Bartolomé, Laurence Niedzwiecki y Yannick Fichant

Plazas limitadas. Se recomienda reservar en el 06 52 02 23 40

Für Erwachsene bieten die Apéritif lectures die Möglichkeit, durch theatralische Lesung die Feder von

von Autoren anhand von Kurzgeschichten, Auszügen aus Theaterstücken oder Romanen.

Die Schauspieler werden von einem Musiker begleitet, der es ermöglicht, die Musikkultur in Verbindung mit dem jeweiligen Thema zu entdecken

thema des Abends

Gesprochene Sprache: Aurélia Bartolomé, Laurence Niedzwiecki und Yannick Fichant

Begrenzte Plätze | Reservierung empfohlen unter 06 52 02 23 40

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Mont-de-Marsan