LE TITIEN, L’EMPIRE DES COULEURS VOST – CINÉ-PEINTURE 4 Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, mardi 30 janvier 2024.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 19:30:00

fin : 2024-01-30 22:30:00

A l’occasion de l’avant-première du film, participez au décrochage des monotypes réalisés le samedi –

Lecture de la plasticienne Emmanuelle JAMME – quizz « ciné-peinture »

Lots à Gagner – apéritif offert

Duché de Venise, au début du XVIe siècle. Le jeune Tiziano Vecellio descend des montagnes pour rejoindre la ville dorée. De Ferrare à Urbino, de Mantoue à Rome en passant par l’Espagne de Charles Quint et de son fils Philippe II, Le Titien a traversé le siècle en l’éclairant de ses peintures. Extraordinaire maître de la couleur et brillant entrepreneur de lui-même, innovant tant dans la composition d’un tableau que dans la manière de le vendre, il devient en quelques années le peintre officiel de la Sérénissime, l’artiste le plus recherché par les cours les plus riches et les plus influentes d’Europe.

4 Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



