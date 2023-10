Entre Talc et Diamant 4 Rue Raspail Limoges, 26 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

ENTRE TALC ET DIAMANT

Partenariat ENSAD/ LAC&S Lavitrine.

Restitution des travaux de la résidence de recherche Kaolin 2023 de l’ENSAD Limoges

Artiste invité : Hubert Duprat.

Artistes résidents : Gauthier ANDRIEUX-CHERADAME – Enzo BOSSE – Élise GRENOIS – Fanny MAUGEY – Sacha PARENT.

Artistes-enseignants associés : Martin Bourdanove et Guy Meynard.

Vernissage Jeudi 26 Octobre à 18h00.

Finissage le 28 Octobre à 18h à l’occasion des rencontres annuelles du réseau des Astre..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

4 Rue Raspail LAVITRINE

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



BETWEEN TALC AND DIAMOND

Partnership ENSAD/ LAC&S Lavitrine.

Restitution of work from the Kaolin 2023 research residency at ENSAD Limoges

Guest artist: Hubert Duprat.

Resident artists: Gauthier ANDRIEUX-CHERADAME ? Enzo BOSSE ? Élise GRENOIS ? Fanny MAUGEY ? Sacha PARENT.

Associated artist-teachers: Martin Bourdanove and Guy Meynard.

Vernissage Thursday, October 26 at 6pm.

Finissage October 28 at 6pm on the occasion of the Astre network’s annual meetings.

ENTRE EL TALCO Y EL DIAMANTE

Asociación ENSAD/ LAC&S Lavitrine.

Presentación de los trabajos de la residencia de investigación Kaolin 2023 en ENSAD Limoges

Artista invitado: Hubert Duprat.

Artistas residentes: Gauthier ANDRIEUX-CHERADAME ? Enzo BOSSE ? Élise GRENOIS ? Fanny MAUGEY ? Sacha PARENT.

Artistas-profesores asociados: Martin Bourdanove y Guy Meynard.

Inauguración el jueves 26 de octubre a las 18.00 horas.

Finissage el 28 de octubre a las 18.00 h con motivo de las reuniones anuales de la red Astre.

ZWISCHEN TALK UND DIAMANT

Partnerschaft ENSAD/ LAC&S Lavitrine.

Restitution der Arbeiten der Forschungsresidenz Kaolin 2023 der ENSAD Limoges

Eingeladener Künstler: Hubert Duprat.

Inhaftierte Künstler/innen : Gauthier ANDRIEUX-CHERADAME ? Enzo BOSSE ? Élise GRENOIS ? Fanny MAUGEY ? Sacha PARENT.

Assoziierte Künstler-Lehrer: Martin Bourdanove und Guy Meynard.

Vernissage Donnerstag, 26. Oktober um 18 Uhr.

Finissage am 28. Oktober um 18.00 Uhr anlässlich der Jahrestreffen des Astre-Netzwerks.

