A la galerie Lavitrine, situé rue Raspail à Limoges,

Venez découvrir l’exposition « Rien à Voir #1 » consacrée à quatre artistes et 4 critiques : Thomas Anquetin, Anne Balthazard, Mathilde Dutour, Fred Guzda, Gunther Ludwig, Émilie Satre, Clémence Thébault et Thomas Wattebled.

« Rien à Voir » est un projet d’exposition collective qui rassemble œuvres, artistes et critiques, sans ligne directrice, ni parti-pris formel, ni thématique. À la place, il veut considérer l’exposition elle-même comme une expérience, plutôt que comme une finalité. Il propose, dans ces conditions, un espace de discussion (en ligne sur rav.fredguzda.com) où chacun (artiste, critique, visiteur) est invité à s’exprimer pendant son déroulement. L’ensemble des contributions donnera lieu à une publication disponible le dernier jour de l’exposition.

At Galerie Lavitrine, rue Raspail, Limoges,

Come and discover the « Rien à Voir #1 » exhibition featuring four artists and 4 critics: Thomas Anquetin, Anne Balthazard, Mathilde Dutour, Fred Guzda, Gunther Ludwig, Émilie Satre, Clémence Thébault and Thomas Wattebled.

« Rien à Voir » is a group exhibition project that brings together works, artists and critics, with no formal or thematic guidelines. Instead, it sees the exhibition itself as an experience, rather than an end in itself. To this end, he has set up a discussion forum (online at rav.fredguzda.com) where everyone (artists, critics, visitors) is invited to express their views as the exhibition unfolds. All contributions will give rise to a publication available on the last day of the exhibition.

En la galería Lavitrine, rue Raspail, Limoges,

Venga a descubrir la exposición « Rien à Voir #1 », en la que participan cuatro artistas y cuatro críticos: Thomas Anquetin, Anne Balthazard, Mathilde Dutour, Fred Guzda, Gunther Ludwig, Émilie Satre, Clémence Thébault y Thomas Wattebled.

« Rien à Voir » es un proyecto de exposición colectiva que reúne obras, artistas y críticos, sin ningún principio rector, sesgo formal o tema. En lugar de ello, pretende tratar la propia exposición como una experiencia, más que como un fin en sí misma. Para ello, ha creado un espacio de debate (en línea en rav.fredguzda.com) en el que todos (artistas, críticos, visitantes) están invitados a expresar sus opiniones a medida que se desarrolla la exposición. Todas las contribuciones se publicarán en un libro que estará disponible el último día de la exposición.

In der Galerie Lavitrine, die sich in der Rue Raspail in Limoges befindet,

Entdecken Sie die Ausstellung « Rien à Voir #1 », die vier Künstlern und vier Kritikern gewidmet ist: Thomas Anquetin, Anne Balthazard, Mathilde Dutour, Fred Guzda, Gunther Ludwig, Émilie Satre, Clémence Thébault und Thomas Wattebled.

« Rien à Voir » ist ein kollektives Ausstellungsprojekt, das Werke, Künstler und Kritiker zusammenbringt, ohne Richtlinien, formale Vorurteile oder Themen. Stattdessen soll die Ausstellung selbst als eine Erfahrung und nicht als ein Ziel betrachtet werden. In diesem Sinne bietet er einen Diskussionsraum (online unter rav.fredguzda.com), in dem jeder (Künstler, Kritiker, Besucher) eingeladen ist, sich während der Ausstellung zu äußern. Alle Beiträge werden in einer Publikation zusammengefasst, die am letzten Tag der Ausstellung erhältlich ist.

