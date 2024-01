MUSIQUE : HALVEN À LA VOIX DE GARAGE À OLIVET 4 Rue Principale Olivet, vendredi 26 janvier 2024.

Olivet Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

La Voix de Garage organise un concert de musique Contry Folk !

Halven – Country Folk

Fine gâchette de la six cordes, le guitariste arrive avec son projet solo, un solaire et lumineux premier album, élégant hommage à la musique country et à la culture folk nord-américaine.

avec en prime un florilège de reprises des grands tubes de Bob Dylan et Compagnie.

INFOS PRATIQUE :

· Sans réservation

· A partir de 20h30

4 Rue Principale La Voix de Garage

Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire