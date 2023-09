Café gascon au Castel’Bar 4, rue Pomadère Castelnau-Rivière-Basse, 30 septembre 2023, Castelnau-Rivière-Basse.

Castelnau-Rivière-Basse,Hautes-Pyrénées

Le gîte « Le Castel’Bar » et l’association Alavetz s’associent pour une journée dédiée à la culture gasconne.

Pour l’occasion, le Castel’Bar se transformera en Café Gascon avec des chants et des danses avec le groupe « Hètz Beroi ».

Ainsi que des contes avec le conteur Gérard Bonnemason » Parlar, cantar, dançar ».

Restauration sur place, tapas salées et sucrées.

2023-09-30 11:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

4, rue Pomadère CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The gîte « Le Castel’Bar » and the Alavetz association join forces for a day dedicated to Gascon culture.

For the occasion, the Castel’Bar will be transformed into a Café Gascon, with singing and dancing by the « Hètz Beroi » group.

Storytelling with Gérard Bonnemason « Parlar, cantar, dançar ».

On-site catering, sweet and savoury tapas

La casa rural « Le Castel’Bar » y la asociación Alavetz se unen para celebrar una jornada dedicada a la cultura gascona.

Para la ocasión, el Castel’Bar se transformará en un Café Gascón con canciones y bailes del grupo « Hètz Beroi ».

También habrá cuentacuentos con Gérard Bonnemason « Parlar, cantar, dançar ».

Catering in situ, tapas saladas y dulces

Die Unterkunft « Le Castel’Bar » und der Verein Alavetz schließen sich für einen Tag zusammen, der der gascognischen Kultur gewidmet ist.

Zu diesem Anlass wird sich die « Castel’Bar » in ein Café Gascon mit Gesang und Tanz mit der Gruppe « Hètz Beroi » verwandeln.

Außerdem gibt es Märchen mit dem Erzähler Gérard Bonnemason » Parlar, cantar, dançar ».

Verpflegung vor Ort, süße und salzige Tapas

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65