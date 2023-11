Olympicorama 4 Rue Pierre Latécoère Tarbes, 3 mai 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Olympicorama est une entreprise artistique rigoureuse, appliquée et minutieuse d’analyse et de réflexions sur les différentes disciplines et épreuves des Jeux Olympiques, des origines à nos jours, dans leurs dimensions sportives bien sûr, mais aussi techniques, politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, sociologiques, géographiques, économiques, anthropologiques…

Tout un programme, que l’auteur, acteur et metteur en scène Frédéric Ferrer déploie avec humour et intelligence, de manière à intéresser aussi bien les amateurs de sport que ceux qui n’y entendent rien. L’homme est spécialiste des projets scéniques atypiques, au croisement de l’expression artistique et de la recherche scientifique. Après Les chroniques du réchauffement et Atlas de l’anthropocène, deux cycles centrés sur les changements climatiques, il nous livre un nouveau projet hors normes proposant une célébration (très) décalée des Jeux via une série de rendez-vous, chacun étant centré sur une épreuve olympique et suivi d’une rencontre débat avec des sportifs de chaque discipline traitée.

Quatre seront proposées au Parvis et dans le département : l’épreuve 5, le handball ; l’épreuve 7, le fleuret, le sabre et l’épée ; l’épreuve 11, la mouche et le super-lourd et l’épreuve 15, le breakdance..

2024-05-03 20:30:00 fin : 2024-05-03 . .

4 Rue Pierre Latécoère Maison de l’Escrime

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Olympicorama is a rigorous, applied and meticulous artistic undertaking to analyse and reflect on the various disciplines and events of the Olympic Games, from their origins to the present day, in their sporting dimensions of course, but also in their technical, political, philosophical, ethical, cultural, sociological, geographical, economic and anthropological dimensions?

The author, actor and director Frédéric Ferrer unfolds this program with humor and intelligence, in a way that will appeal to sports fans and non-sports fans alike. He is a specialist in atypical stage projects, at the crossroads of artistic expression and scientific research. After Les chroniques du réchauffement and Atlas de l?anthropocène, two cycles focusing on climate change, he has come up with a new, out-of-the-ordinary project offering a (very) offbeat celebration of the Games through a series of events, each focusing on an Olympic event and followed by a debate with athletes from each discipline covered.

Four events will be staged at Le Parvis and in the département: event 5, handball; event 7, foil, sabre and epee; event 11, fly and super-heavyweight; and event 15, breakdance.

Olympicorama es una empresa artística rigurosa y meticulosa para analizar y reflexionar sobre las distintas disciplinas y acontecimientos de los Juegos Olímpicos, desde sus orígenes hasta nuestros días, en sus dimensiones deportivas, por supuesto, pero también técnicas, políticas, filosóficas, éticas, culturales, sociológicas, geográficas, económicas y antropológicas?

Todo un programa, que el autor, actor y director Frédéric Ferrer despliega con humor e inteligencia, de forma que gustará tanto a los aficionados al deporte como a los que no saben nada de él. Frédéric Ferrer es especialista en proyectos escénicos atípicos, a caballo entre la expresión artística y la investigación científica. Tras Les chroniques du réchauffement y Atlas de l’anthropocène, dos series centradas en el cambio climático, ha ideado un nuevo e insólito proyecto que propone una celebración (muy) poco convencional de los Juegos a través de una serie de actos, cada uno de ellos centrado en una prueba olímpica y seguido de un debate con deportistas de cada disciplina.

Cuatro pruebas se celebrarán en Le Parvis y en otros lugares del país: la 5, balonmano; la 7, florete, sable y espada; la 11, peso mosca y superpesado; y la 15, breakdance.

Olympicorama ist ein rigoroses, angewandtes und sorgfältiges künstlerisches Unternehmen, das die verschiedenen Disziplinen und Wettkämpfe der Olympischen Spiele von den Anfängen bis heute analysiert und reflektiert, natürlich in ihren sportlichen, aber auch technischen, politischen, philosophischen, ethischen, kulturellen, soziologischen, geografischen, wirtschaftlichen und anthropologischen Dimensionen

Der Autor, Schauspieler und Regisseur Frédéric Ferrer entfaltet dieses Programm mit Humor und Intelligenz, sodass es sowohl für Sportfans als auch für Sportmuffel interessant ist. Der Mann ist Spezialist für atypische Bühnenprojekte, bei denen sich künstlerischer Ausdruck und wissenschaftliche Forschung kreuzen. Nach Les chroniques du réchauffement und Atlas de l’anthropocène, zwei Zyklen, die sich mit dem Klimawandel befassten, legt er nun ein neues, außergewöhnliches Projekt vor, in dem er eine (sehr) schräge Feier der Olympischen Spiele durch eine Reihe von Terminen vorschlägt, die sich jeweils auf eine olympische Disziplin konzentrieren und auf die eine Diskussionsrunde mit Sportlern der jeweiligen Disziplin folgt.

Vier davon werden im Parvis und im gesamten Departement angeboten: Event 5, Handball; Event 7, Florett, Säbel und Degen; Event 11, Fliege und Superschwergewicht und Event 15, Breakdance.

