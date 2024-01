CONTES ET MUSIQUE : RENCONTRE ARTISTIQUE – MALIKA VERLAGUET ET ABDEL BOUZBIBA 4 rue Paul Mendras Marvejols, dimanche 14 janvier 2024.

Dans le cadre de la saison culturelle « Entre 2 » et de la préparation de la 2ème édition du « Fest’Òc », Festival Occitan en Gévaudan qui aura lieu du 14 au 16 juin 2024 à Marvejols, le Trianon a le plaisir de vous proposer un moment de rencontre et de partage avec la conteuse Malika Verlaguet et le musicien-conteur Abdel Bouzbiba.

Pour la première fois les deux artistes se rencontreront pour partager avec vous leurs répertoires : des histoires qui se font écho, une musique qui abolit les frontières, un moment unique!

Bienvenue dans leur univers chaleureux et émouvant.

Malika, c’est votre voisine. Elle conte en français métissé d’occitan.

Abdel c’est votre voisin, des rives de la méditerranée. Il chante en arabe et occitan et joue du oud, violon, de la flûte et des percussions.

Ce spectacle sera l’occasion d’une rencontre avec vous aussi, qui viendrez les écouter.

Bienvenue alors à votre parole, celle que vous aurez à partager pour évoquer une histoire entendue, une anecdote vécue, un souvenir romancé, une chanson, une devinette, une comptine…

Ce rendez vous est le premier d’un projet qui se déroulera de janvier à juin à Marvejols, où les deux artistes viendront à votre rencontre pour recueillir ce qu’il reste d’une forme de tradition orale. Ils mèneront aussi des ateliers avec des enfants et des adolescents du territoire.

Toute cette matière collectée alimentera la création du spectacle « Mahaba, La planvenguda! » que Malika et Abdel vous dévoileront lors du Fest’Òc en juin 2024.

4 rue Paul Mendras Cinéma Le Trianon
Marvejols 48100

