L’association Vamos et le cinéma Le Trianon à Marvejols ont le plaisir de vous proposer une soirée espagnole avec la diffusion, en avant-première nationale et en version originale sous-titrée en Français, du drame « Los Colonos », un western d’une rud….

The Vamos association and Le Trianon cinema in Marvejols are pleased to invite you to a Spanish evening with the national premiere of the drama « Los Colonos », a rudely produced western…

La asociación Vamos y el cine Le Trianon de Marvejols tienen el placer de invitarle a una velada española con el estreno nacional del drama « Los Colonos », un western en versión original con subtítulos en francés.

Der Verein Vamos und das Kino Le Trianon in Marvejols freuen sich, Ihnen einen spanischen Abend anbieten zu können. In einer nationalen Vorpremiere und in Originalversion mit französischen Untertiteln wird das Drama « Los Colonos » gezeigt, ein Western mit einer rud…

