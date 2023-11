CINÉ-PATRIMOINE « LA BAIE DES ANGES » 4 Rue Paul Mendras Marvejols, 24 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Parce que le 7ème art recèle des trésors, Le Trianon Marvejols vous propose de découvrir ou de revoir les plus grands films du patrimoine.

Nous accueillons « La Nouvelle Dimension » pour la projection de « La Baie des Anges » pour un retour sur Jeanne M….

4 Rue Paul Mendras Cinéma Le Trianon

Because the 7th art is full of treasures, Le Trianon Marvejols offers you the chance to discover or revisit the greatest films of our heritage.

We welcome « La Nouvelle Dimension » for a screening of « La Baie des Anges », a look back at Jeanne M…

Porque el 7º arte está lleno de tesoros, Le Trianon Marvejols le propone descubrir o revisitar las grandes películas de nuestro patrimonio.

Damos la bienvenida a « La Nouvelle Dimension » para la proyección de « La Baie des Anges », una mirada retrospectiva a Jeanne M…

Weil die 7. Kunst Schätze birgt, bietet Ihnen Le Trianon Marvejols die Möglichkeit, die größten Filme des Kulturerbes zu entdecken oder wiederzusehen.

Wir begrüßen « La Nouvelle Dimension » für die Vorführung von « La Baie des Anges » für einen Rückblick auf Jeanne M…

