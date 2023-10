HALLOWEEN AU TRIANON 4 Rue Paul Mendras Marvejols, 31 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le Trianon à Marvejols se prépare à l’assaut des monstres, sorcières, fantômes ou autres zombies et a fait le plein de bonbons pour contrer le mauvais sort !

Alors à vos déguisements pour une soirée de frissons, en solo, en famille ou entre amis ave….

2023-10-31

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



The Trianon in Marvejols is gearing up for the onslaught of monsters, witches, ghosts and zombies, and has stocked up on sweets to ward off the evil spirits!

So get your costumes on for an evening of thrills and chills, solo, with family or friends, with…

El Trianon de Marvejols se prepara para el asalto de monstruos, brujas, fantasmas y zombis, ¡y se ha aprovisionado de dulces para ahuyentar a los malos espíritus!

Disfrázate para pasar una velada llena de emoción y escalofríos, solo, en familia o con amigos, con…

Das Trianon in Marvejols bereitet sich auf den Ansturm von Monstern, Hexen, Geistern oder anderen Zombies vor und hat sich mit Süßigkeiten eingedeckt, um dem bösen Zauber entgegenzuwirken!

Also ran an die Verkleidungen für einen Abend voller Grusel, allein, mit der Familie oder mit Freunden mit…

