CINÉ-DÉBAT AUTOUR DE « RÉSISTANCE » 4 Rue Paul Mendras Marvejols, 17 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le Trianon à Marvejols a le plaisir d’accueillir le réalisateur et l’équipe du tournage de « Résistance », de l’Association CLAPVIDEO, pour animer le ciné-débat à l’issue de la projection de leur documentaire à caractère historique sur la période 1940….

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Le Trianon in Marvejols is pleased to welcome the director and crew of « Résistance », from the CLAPVIDEO Association, to lead the ciné-débat following the screening of their historical documentary on the 1940s…

Le Trianon de Marvejols se complace en recibir al director y al equipo de la película « Résistance », de la Asociación CLAPVIDEO, para dirigir el cine-debate que seguirá a la proyección de su documental histórico sobre los años 40….

Le Trianon in Marvejols freut sich, den Regisseur und das Filmteam von « Résistance » des Vereins CLAPVIDEO begrüßen zu dürfen, um im Anschluss an die Vorführung ihres Dokumentarfilms mit historischem Charakter über die Zeit von 1940 eine Filmdebatte zu leiten…

Mise à jour le 2023-10-03 par 48 – OT Gévaudan Destination