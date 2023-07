SOIRÉE POPCORN DU TRIANON 4 Rue Paul Mendras Marvejols, 27 juillet 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le Trianon à Marvejols vous invite à vivre votre film à fond !

Si vous venez déguisés dans la thématique du film, on vous offre le popcorn vous est offert!

Alors pas d’hésitation : à vos costumes !….

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Le Trianon in Marvejols invites you to experience your film to the full!

If you come dressed in the theme of the film, we’ll give you free popcorn!

So don’t hesitate: get your costumes on!…

¡Le Trianon de Marvejols le invita a vivir su película al máximo!

Si vienes vestido con la temática de la película, ¡te regalamos palomitas!

Así que no lo dudes: ¡disfrázate!…

Das Trianon in Marvejols lädt Sie ein, Ihren Film in vollen Zügen zu genießen!

Wenn Sie sich passend zum Film verkleiden, bekommen Sie Popcorn geschenkt!

Also zögern Sie nicht: Ran an die Kostüme!

Mise à jour le 2023-07-10 par 48 – OT Gévaudan Destination