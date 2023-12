Après-midi récrétive 4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Catégories d’Évènement: Mers les bains

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00 . Après-midi récréative pour les enfants autour de la peinture rupestre, avec Francine Deslandes.

Inscription auprès de la médiathèque 0 .

4 Rue Paul Doumer

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

