Nuit de la lecture : Le Corps 4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains, 20 janvier 2024, Mers-les-Bains.

Mers-les-Bains Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20

Tout au long de la soirée, venez expérimenter en divers approches, la littérature, l’art et l’esprit en un seul corps.

L’Espace J. Prévert vous propose 8 univers :

– Caroline Dahyot à fleur de peau lira ses textes, entourée de ses œuvres.

– Les Gens, œuvres du plasticien Xvier Boggio seront mises en lumière avec la lecture de divers textes.

– Lire l’art et le corps : Texte de Nathalie Hatron-Jelmoni, autrice, autour du travail de l’artiste plasticienne Kaia Kiik

– La littérature et le corps : Sylvia Bourdeau s’amusera à mettre en scène quelques lectures phares autour du corps

– Poèmes de et avec Patricia Jade mise en scène

– Lire son corps avec Soumaya Le Rouzic, réflexologue

– Le corps et l’esprit avec Frédéric Lecut, professeur d’arts martiaux

D’autres lectures de textes choisis ponctueront la soirée autour d’un buffet convivial.

4 Rue Paul Doumer

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France



