Charroux Concert 4 Rue Mornat Charroux, 1 décembre 2023, Charroux. Charroux,Allier Soirée d’hiver jazz manouche-swing avec Jérôme Brajtman.

Dîner concert sur réservation..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 . .

4 Rue Mornat Le Barapotin

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Winter gypsy jazz-swing evening with Jérôme Brajtman.

Dinner concert on reservation. Velada invernal de gypsy jazz-swing con Jérôme Brajtman.

Cena-concierto previa concertación. Winterabend Gypsy-Swing-Jazz mit Jérôme Brajtman.

