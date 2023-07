Moules à la Plancha/ Frites 4 rue Mornat Charroux, 14 juillet 2023, Charroux.

Charroux,Allier

Le Barapotin vous invites tous les vendredis soirs de l’été à venir déguster des Moules à la Plancha avec des frites.



Réservation recommandée!.

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. EUR.

4 rue Mornat Au Barapotin

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Le Barapotin invites you every Friday evening in summer to enjoy Moules à la Plancha with French fries.



Reservations recommended!

El Barapotín le invita todos los viernes por la noche durante el verano a disfrutar de Mejillones a la Plancha con patatas fritas.



Se recomienda reservar

Le Barapotin lädt Sie im Sommer jeden Freitagabend ein, Muscheln à la Plancha mit Pommes frites zu genießen.



Reservierung empfohlen!

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule