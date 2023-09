PHILIPPE CORNIER INTERPRETE LE CONCERTO DE ARANJUEZ ET LES GRANDS COMPOSITEURS ESPAGNOLS 4 rue Maurice Clavel Balaruc-les-Bains, 19 septembre 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez ainsi que les grands compositeurs espagnols..

2023-09-19 20:30:00 fin : 2023-09-19 22:00:00. EUR.

4 rue Maurice Clavel

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



Philippe Cornier performs the Concerto de Aranjuez as well as the great Spanish composers.

Philippe Cornier interpreta el Concierto de Aranjuez y los grandes compositores españoles.

Philippe Cornier interpretiert das Concerto de Aranjuez sowie die großen spanischen Komponisten.

