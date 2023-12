Contes en basque et en français 4 rue Matalas Mauléon-Licharre, 28 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 17:00:00

fin : 2023-12-28 20:30:00

Le collectif Hebentik vous invite à une fin d’après-midi joyeuse et conviviale :

– 17.00 : Txori M., raconté en basque par Mixel Etxekopar (pour enfants de moins de 200 ans!)

– 17h45 : Intermède jeux et lecture

– 18h30 : Le grand-père, conte de René Martinez, en français

Ensuite on prend un verre…

Behin bazen hebentik – Ipuin arratsaldea

– 17.00 : Txori M. Ipuina, Mixel Etxekoparrek konta-kantatürik (200 urtez petikako haurrentzat)

– 17.45 : Joküak, libürüak, gozatzeko lekün gainen

– 18.30 : Le grand-père – René Martinez kontatürik (frantsesez)

Gero trago eta pintxo alkarrekin.

4 rue Matalas Local Hebentik

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Pays Basque