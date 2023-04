Coloriage magique 2.0 4 Rue Martyrs de la Libération, 17 mai 2023, Saint-Maixent-l'École.

Médiathèque Aqua-Libris

Et si nos coloriages pouvaient s’animer ? Viens colorier des dessins puis prends-les en photo.

Tes dessins prennent vie !

Pour tous à partir de 5 ans

Sur inscription

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 17:00:00. .

4 Rue Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aqua-Libris Media Library

What if our colorings could come to life? Come and color your drawings and take a picture of them.

Your drawings come to life!

For all from 5 years old

On registration

Organized by the Community of Communes Haut Val de Sèvre.

Mediateca Aqua-Libris

¿Y si nuestros colores cobraran vida? Ven a colorear tus dibujos y hazles una foto.

¡Tus dibujos cobran vida!

Para todos a partir de 5 años

Al registrarse

Organizado por la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Mediathek Aqua-Libris

Was wäre, wenn unsere Ausmalbilder zum Leben erweckt werden könnten? Male die Zeichnungen aus und mache dann ein Foto davon.

Deine Zeichnungen werden lebendig!

Für alle ab 5 Jahren

Nach Anmeldung

Organisiert von der Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

