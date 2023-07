Whenua Cosmétiques 4 rue Louis Braille Amagne, 12 juillet 2023, Amagne.

Amagne,Ardennes

Après la création de leur laboratoire de Cosmétiques en 2019, Céline et Cédric décident de reprendre la savonnerie artisanale « Oriande » fin 2021, 1ère savonnerie Ardennaise qui était située à Vrigne aux Bois. Toutes les étapes de développement, fabrication et conditionnement sont réalisés à la main dans leur laboratoire dans les Ardennes. Soins du visage, soin du corps, soin des cheveux, hygiène, savons de soin ,soin de la barbe, soin pour bébés et animaux.Tous leurs cosmétiques répondent aux besoins réels, sans ingrédients nocifs, ni pour votre peau, ni pour l’environnement.Céline et Cédric privilégient les matières premières locales (de nos producteurs locaux) et matières premières Françaises, issues de l’agriculture biologique (lorsque c’est possible) pour la fabrication de leurs produits afin de soutenir nos filières.Ouvert toute l’année, sur rendez vousPrestations : boutique sur rendez vous.

4 rue Louis Braille

Amagne 08300 Ardennes Grand Est



After the creation of their cosmetics laboratory in 2019, Céline and Cédric decided to take over the artisanal soap factory « Oriande » at the end of 2021, the first Ardennes soap factory which was located in Vrigne aux Bois. All stages of development, manufacturing and packaging are done by hand in their laboratory in the Ardennes. All their cosmetics meet real needs, without harmful ingredients, neither for your skin, nor for the environment.Céline and Cédric privilege local raw materials (from our local producers) and French raw materials, from organic farming (when possible) for the manufacture of their products in order to support our industries.Open all year round, by appointmentSales: store by appointment

Tras la creación de su laboratorio de cosmética en 2019, Céline y Cédric decidieron hacerse cargo de la fábrica de jabón artesanal « Oriande » a finales de 2021, la primera fábrica de jabón de las Ardenas que se encontraba en Vrigne aux Bois. Todas las etapas de desarrollo, fabricación y envasado se llevan a cabo a mano en su laboratorio de las Ardenas. Todos sus cosméticos responden a necesidades reales, sin ingredientes nocivos, ni para su piel, ni para el medio ambiente.Céline y Cédric favorecen las materias primas locales (de nuestros productores locales) y francesas, procedentes de la agricultura ecológica (cuando es posible) para la fabricación de sus productos con el fin de apoyar a nuestras industrias.Abierto todo el año, con cita previaVenta: tienda con cita previa

Nach der Gründung ihres Kosmetiklabors im Jahr 2019 beschließen Céline und Cédric, Ende 2021 die handwerkliche Seifenfabrik « Oriande » zu übernehmen, die 1. Seifenfabrik in den Ardennen, die in Vrigne aux Bois ansässig war. Alle Schritte der Entwicklung, Herstellung und Verpackung werden in ihrem Labor in den Ardennen von Hand durchgeführt. Céline und Cédric bevorzugen lokale Rohstoffe (von unseren lokalen Produzenten) und französische Rohstoffe aus biologischem Anbau (wenn möglich) für die Herstellung ihrer Produkte, um unsere Produktionsketten zu unterstützen.Ganzjährig geöffnet, nach VereinbarungPräsentationen: Boutique nach Vereinbarung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme