Pierres en Lumières > Logis du Roi 4 rue Lecarpentier Granville, samedi 18 mai 2024.

Granville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

La Maison du Projet, qui a ouvert ses portes le 15 avril 2022 dans l’une des dépendances du Logis du Roi, est un lieu d’échanges et de renseignements autour des travaux que connaît le Musée d’art et d’histoire depuis 2015. Suite à la fermeture soudaine du lieu pour des raisons de sécurité, la question du devenir de ce bâtiment historique interroge Granvillais, sympathisants et curieux.

La Maison du Projet présente l’historique du bâtiment, le Logis du Roi, les travaux de recherches réalisés et les chantiers entrepris autour des collections depuis 2015. L’accès est libre et gratuit pour tous.

Passer les portes de la Maison du Projet, c’est aussi accéder au Jardin de l’Œuvre, qui offre une vue à couper le souffle sur Granville, le port et au-delà.

4 rue Lecarpentier Haute Ville

Granville 50400 Manche Normandie



